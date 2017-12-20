٭ من ركب الباطل.. أهلكه مركبه.
٭ في كل تجربة.. موعظة.
٭ أغنى الناس.. من لم يكن للحرص أسيرا.
٭ أنجح الأمور.. ما أحاط به الكتمان.
٭ صلاح الإيمان الورع.. وفساده الطمع.
٭ من قبض يده مخافة الفقر.. فقد تعجل الفقر.
٭ البخيل مذموم.. والحسود مغموم.
٭ كم من نظرة.. جلبت حسرة.
٭ على قدر البلاء.. يكون الجزاء.
٭ العمل.. أبلغ خطاب.
٭ الفضل.. ما شهدت به الاعداء.
٭ عقوبة الكرام.. أحسن من عفو اللئام.
٭ أفضل الجود.. بذل الموجود.
٭ الفراغ.. باب كل خطيئة.
٭ الناس أعداء.. ما جهلوا.
٭ صاحب الحاجة.. ذليل.
٭ حين يبكي الشجاع.. يضحك الجبان.
٭ الوردة التي يشمها الجميع.. تفقد عبيرها.
٭ سبّك.. من بلّغك السب.
٭ أصعب من فن الكلام.. موهبة الصمت.
٭ من عظم صغار المصائب.. ابتلاه الله بكبارها.
٭ أضعف الناس.. من ضعف عن كتمان سره.
٭ الغريب أعمى.. ولو كان بصيرا.
(من كتاب: كلام من ذهب ـ إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)