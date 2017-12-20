من أشهر المؤرخين العرب؟

اسمه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ـ والطبري لقبه نسبة الى مسقط رأسه طبرستان. قام برحلات الى بغداد وسورية ومصر، ولكنه عاد واستوطن العاصمة العباسية، وكان أحد الائمة العلماء يُحكم بقوله ويُرجع الى رأيه لما عُرف عنه من سعة المعرفة والفضل.

وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان بصيرا عارفا بأيام الناس ويعتبر تاريخه المسمى اختصارا «تاريخ الطبري» أصح التواريخ، واثبتها، ولم يقلد فيه أحد. بل إن من كتب التواريخ بعده نسج على منواله وطريقته. وهو أعظم آثاره وعنوانه الكامل «أخبار الرسل والملوك»، وهو مطبوع في أحد عشر مجلدا. وهو تاريخ عام يبتدئ بالخليقة وينتهي في السنة 915، ويتميز بالتفاصيل والدقة، وبخاصة في أجزائه الأخيرة.

وتقوم طريقة الطبري في تدوين الاخبار على الرواية المعنعنة، أي المنقولة عن فلان، عن فلان، عن فلان إلى أول من روى الخبر.

وللطبري كذلك مؤلف آخر عظيم هو «جامع البيان» أو «التفسير»، الذي يتميز ايضا بالتفصيل الدقيق.

واشتهر بطلاقة الفكر، والجرأة على الجهر بأفكاره، ووفرة التدقيق، والجلد الكبير على العمل، بحيث ذكر عنه انه كان يحبر كل يوم أربعين ورقة.

(من كتاب: صانعو التاريخ لسمير شيخاني)