ما اسم الفرن المستعمل لتحويل فلز الحديد إلى معدن الحديد؟
٭ الفرن العالي.
ما القصدير؟
٭ هو خليط من النحاس والزنك.
ما الغازات الستة النادرة؟
٭ هي الهيليوم، النيون، الارغون، الكريبتون، الكسينيون، الرادون، وتسمى ايضا الغازات الخاملة.
لماذا تتصف السطوح المعدنية بسطوعها؟
٭ لأنها تحتوي على الكترونات حرة.
ما المادة التي يستعملها علماء الأحياء للوقاية والصيانة؟
٭ مادة الفورما ألدهيد او الفورمالين.
معدن وحيد موجود على شكل سائل، فما هو؟
٭ المعدن الوحيد هو الزئبق، وهو يتجمد عند درجة حرارة 39 درجة مئوية تحت الصفر، ويغلي في درجة 359 ويستخدم في موازين الحرارة.
ما الفضة السريعة؟
٭ هو الزئبق وسمي بذلك بسبب مظهره الفضي ولونه وسيولته.
ما مسحوق التبييض؟
٭ هو كلور الكلس، وهو مركب الكلور المستعمل لتبييض الورق وتعقيم المياه.
ما درجة الغليان؟
٭ هي درجة الحرارة التي يكون فيها ضغط بخار السائل مساويا للضغط الجوي.
ما غاز الضحك؟
٭ غاز الضحك هو غاز اكسيد النترات، وعندما يشمه الإنسان فإنه يضحك لاإراديا.
ما أخف المعادن؟
٭ هو الليثيوم.
ما أثقل المعادن؟
٭ هو الاسميوم.
(من كتاب: بنك المعلومات ـ إعداد: هشام خطاب)