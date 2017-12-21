ما اسم الفرن المستعمل لتحويل فلز الحديد إلى معدن الحديد؟

٭ الفرن العالي.

ما القصدير؟

٭ هو خليط من النحاس والزنك.

ما الغازات الستة النادرة؟

٭ هي الهيليوم، النيون، الارغون، الكريبتون، الكسينيون، الرادون، وتسمى ايضا الغازات الخاملة.

لماذا تتصف السطوح المعدنية بسطوعها؟

٭ لأنها تحتوي على الكترونات حرة.

ما المادة التي يستعملها علماء الأحياء للوقاية والصيانة؟

٭ مادة الفورما ألدهيد او الفورمالين.

معدن وحيد موجود على شكل سائل، فما هو؟

٭ المعدن الوحيد هو الزئبق، وهو يتجمد عند درجة حرارة 39 درجة مئوية تحت الصفر، ويغلي في درجة 359 ويستخدم في موازين الحرارة.

ما الفضة السريعة؟

٭ هو الزئبق وسمي بذلك بسبب مظهره الفضي ولونه وسيولته.

ما مسحوق التبييض؟

٭ هو كلور الكلس، وهو مركب الكلور المستعمل لتبييض الورق وتعقيم المياه.

ما درجة الغليان؟

٭ هي درجة الحرارة التي يكون فيها ضغط بخار السائل مساويا للضغط الجوي.

ما غاز الضحك؟

٭ غاز الضحك هو غاز اكسيد النترات، وعندما يشمه الإنسان فإنه يضحك لاإراديا.

ما أخف المعادن؟

٭ هو الليثيوم.

ما أثقل المعادن؟

٭ هو الاسميوم.

(من كتاب: بنك المعلومات ـ إعداد: هشام خطاب)