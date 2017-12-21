لماذا يتم تصنيف الاسفنج كحيوان وكيف يستطيع الأكل؟

ربما يصعب التصديق بأن الإسفنج حيوان. فهو يصنف ضمن أغرب أعضاء المملكة الحيوانية. فهو يشبه النباتات اكثر مما يشبه الحيوانات.

هناك اكثر من خمسة آلاف نوع من الإسفنج، تتراوح ألوانه بين الأخضر، والبني، والأصفر، والأحمر، والبرتقالي، والأبيض. وقد يأخذ شكل مروحة، قبة مزهرية، صحن، أو بوق وبعض الإسفنج يتفرغ على شكل شجرة، والبعض الآخر على شكل كتلة مستوية من الأنسجة الإسفنجية المنتشرة على سطح الصخور، والأصداف، والأشجار المتواجدة تحت الماء بعض الإسفنج صغير، أقل من الإنج طولا، والبعض كبير يصل إلى 2-3 أقدام في الطول او العرض.

الاسفنج البالغ لا يتحرك ابدا، ومع ذلك فهو حيوان حي، فعندما تمسكه لا يظهر اي رد فعل عليه.

والاسفنج ليس لديه رأس، وفم ولا يملك عيونا، اذانا، ملامس، او اي اعضاء حسية اخرى، والاسفنج ليس لديه قلب، ومعدة، وعضلات، او جهاز عصبي. اذا ما قطعت الاسفنج الى قطعتين فستشاهد كتلة لزجة (مخاطية) مع فتحات أو قنوات مترابطة ونافذة الواحدة على الأخرى.

هذه الصفات لا تظهره كثيرا كحيوان بإمكانك الآن فهم سبب اغفال العلماء ولوقت طويل عن الإدراك بأن الإسفنج هو في الحقيقة حيوان.

ما الذي جعل الإسفنج حيوانا؟ الجواب هو في طريقته في تناول الطعام. فالإسفنج يمسك ويلتهم طعامه. فهو لا يعمل طعامه الخاص به كما تفعل النباتات الخضراء. فهو يمسك النباتات والحيوانات الصغيرة من الماء المحيط به.

كيف يفعل ذلك؟ ان الجدار الانبوبي للاسفنج يشبه المنخل، او المرشح الذي يرشح النباتات والحيوانات الصغيرة جدا من الماء، فالماء يرغم على الدخول والخروج من الاسفنج بواسطة ضربات سوطية صغيرة تشبه الخيوط تسمى السوطيات فالخلايا الموجودة في السوط تقبض على الطعام. وحول قاع السوط هناك سطح لزج يمسك الطعام. بعض من الطعام يهضم في الاسواط، والبعض الآخر يمر الى بقية جسم الاسفنج بواسطة الخلايا التي تتجول في جسم الاسفنج.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا ـ ترجمة د.هشام عبدالجبار الهاشمي)