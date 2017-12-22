ما هو هرم ميدوم؟

٭ هو هرم مصري قديم بالفيوم له درج واحد عند قمته.

من الذي بنى سور مجرى العيون؟ ولم؟

٭ السلطان الغوري، لنقل المياه من النيل عند فم الخليج إلى القلعة.

ما أول فيلم لجيمس بوند؟

٭ هو فيلم (دكتور نو)

ما أهمية هرم الملك أوتاس؟

٭ هرم الملك أوتاس: هرم له أهمية كبيرة بالرغم من صغره بسبب وجود نصوص مهمة تعرف باسم (نصوص الأهرام) وهي نصوص دينية.

من أول امرأة وضعت صورتها على طابع بريد مصري؟

٭ كليوباترا.

ما اللقب الذي أطلق على الكاتب توفيق الحكيم؟

٭ عصفور الشرق.

ما الاسم الذي يطلق على ابن الصقر؟

٭ هيثم.

ما جنسية المثال الذي قام بصنع تمثال الحرية الشهير؟

٭ فرنسي.

ما الحجر الذي يعد من أثمن الأحجار الكريمة وأكثرها صلابة؟

٭ الماس.

من مؤسس علم التحليل النفسي؟

٭ فرويد.

(من كتاب: كنوز المعلومات لـ خالد عبد اللاه)