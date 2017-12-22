ما هو هرم ميدوم؟
٭ هو هرم مصري قديم بالفيوم له درج واحد عند قمته.
من الذي بنى سور مجرى العيون؟ ولم؟
٭ السلطان الغوري، لنقل المياه من النيل عند فم الخليج إلى القلعة.
ما أول فيلم لجيمس بوند؟
٭ هو فيلم (دكتور نو)
ما أهمية هرم الملك أوتاس؟
٭ هرم الملك أوتاس: هرم له أهمية كبيرة بالرغم من صغره بسبب وجود نصوص مهمة تعرف باسم (نصوص الأهرام) وهي نصوص دينية.
من أول امرأة وضعت صورتها على طابع بريد مصري؟
٭ كليوباترا.
ما اللقب الذي أطلق على الكاتب توفيق الحكيم؟
٭ عصفور الشرق.
ما الاسم الذي يطلق على ابن الصقر؟
٭ هيثم.
ما جنسية المثال الذي قام بصنع تمثال الحرية الشهير؟
٭ فرنسي.
ما الحجر الذي يعد من أثمن الأحجار الكريمة وأكثرها صلابة؟
٭ الماس.
من مؤسس علم التحليل النفسي؟
٭ فرويد.
(من كتاب: كنوز المعلومات لـ خالد عبد اللاه)