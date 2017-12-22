العنبر العطري، حجر هو أم نبات أم ماذا؟

٭ العنبر أصل عطري من الاصول الحيوانية الاربعة التي تضاف الى تراكيب العطور لتكسب مكوناتها العطرية النباتية ثباتا ودواما. وهو مادة لها قوام الشمع، منه الرمادي والاسود والابيض والاصفر، ومنه ما يجمع اكثر من لون ليصبح كالرخام المجزّع، اما مصدره فهو حوت العنبر الكبير الذي يجوب المحيطات. فالحوت يبتلع في طعامه الأسماك والرخويات وأحياء البحر، فيكون منها ما يصعب هضمه فيهيج أمعاءه، فيحيط هذا الشيء المهيج بمادة تحميه ضرره، ثم يقيئها بعد ذلك في الماء.

عيون الخفافيش، باصرة هي أم غير باصرة؟

٭ تطير الخفافيش ليلا، في دورة البحث عن الغذاء، فلا تصدم شيئا. وقد أطلقت داخل غرفة نصبت فيها الحبال متعامدة متصالبة، فطارت ايضا ولم تصدم حبلا منها. ثم غطوا أعينها بشرائط لاصقة وأطلقوها فطارت كعادتها وصادت كما من قبل. وأما حين شدوا على مسامعها فسدوا آذانها اختل طيرانها واضطربت حركاتها.

وكان العالم الإيطالي سبالنزاني قد قام بتجارب عديدة على الوطاويط أثمرت مقولة ان الوطاويط تهتدي في طيرانها ولو اقتلعت عيونها. فقد جمع هذا العالم مجموعة من الوطاويط كانت تأوي الى برج الأجراس في مدينة بافيا بإيطاليا، وقلع أعينها ثم أطلقها فطارت دون ان تصدم شيئا وكأن عيونها مازالت باقية في محاجرها، وعادت فحطت في مكانها نفسه في برج الأجراس.

ولم يكتف سبالنزاني بتجربة قلع الأعين بل عمد الى بقر بطون الوطاويط فوجد أنها مليئة بالحشرات التي صيدت.

فللوطاويط اذن جهاز يستخدم في الكشف عن أجسام طائرة في ظلام الليل، وهو شبيه بجهاز يستخدمه العلماء في الكشف عن أجسام لا تراها العين في الفضاء او داخل الماء. إنه أشبه بالسونار الذي اهتدى إليه العلم حديثا.

بصمة الإصبع، الدليل الدامغ، من أول من أشار إليها؟

٭ أول من لاحظ ان بجلد الأصابع بروزات ذات اشكال محددة العالم بركنجي، استاذ التشريح وعلم وظائف الأعضاء في جامعة برسلاو بپولندا.

في العام 1858 أثبت السير وليم هرشل ان شكل البصمة التي على جلد باطن الإصبع يدل على صاحب هذه الأصبع ويثبت فرديته بين بني جنسه.

وفي العام 1877 ابتكر هنري فولدز طريقة تصوير البصمة على ورقة باستخدام حبر المطابع الاسود.

وفي عام 1892 اكد السير فرنسيس غالتون ان صورة البصمة لأي اصبع تبقى كما هي دالة على صاحبها طوال فترة حياته.

(من كتاب: كشكول المعارف والعلوم لـ كاميليا سلوم عكاوي)