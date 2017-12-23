٭ الصينيون هم الذين اخترعوا البوصلة، ونقلوها بعد ذلك إلى البحارة العرب، الذين كانوا يجوبون شمال المحيط الأطلسي، وقد قام أهل البندقية بجلب البوصلة بعد أسفارهم التجارية الى بلاد المشرق.
٭ نافورة الماء التي تدفع من رأس الحوت فوق جمجمته يصل ارتفاعها أحيانا الى 9 أمتار.
٭ الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على الكرة الأرضية.
٭ الحيتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة غنائها على مسافة 850 كم.
٭ الرياضي إسحاق نيوتن قد ابتكر المتوالية العددية وهو في الصف الثالث الابتدائي.
٭ وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان ومع ذلك تصل سرعته إلى 40 كم/ الساعة.
٭ المياه يمكن أن تستخدم كأداة قطع وتكون أفضل من أي سلاح حاد.
٭ وزن الطن من الحديد بعد أن يصدأ تماما يصبح ثلاثة أطنان.
٭ غصن الزيتون يرمز إلى السلام، ويكثر شجر الزيتون في بلاد حوض البحر المتوسط، وان شجرة الزيتون تعمر 200 سنة.
٭ رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة.
٭ الحوت يستطيع البقاء ساعة تحت المياه بدون تنفس.
(من كتاب: هل تعلم لـ علاء العموش)