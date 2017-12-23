23 ديسمبر

٭ 1924/12/23 منح الشركة الشرقية امتياز التنقيب عن النفط في الكويت.

٭ 1934/12/23 منح شركة نفط الكويت المحدودة وهي شركة مسجلة في بريطانيا العظمى حقا منحصرا فيها لتستكشف وتبحث أو تحفر الأرض لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي أو الاسفلت والأوزو كريت والنفط الخام ومستخرجاتها.

٭ 1934/12/23 منح الشركة الانجليزية- الإيرانية امتياز التنقيب عن النفط بالاشتراك مع شركة اتحاد الخليج الأميركية.

٭ 1955/12/23 أنشئت دائرة المطبوعات والنشر وفي 17 يناير 1962 تحولت الدائرة إلى وزارة الإرشاد والأنباء.

٭ 1991/12/23 انعقدت في الكويت القمة الثانية عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

٭ 2000/12/23 اعتماد قرار إنشاء السوق الموازي في الكويت.

٭ 2000/12/23 تم افتتاح سينما إي ماكس ذات البعد الثلاثي بالمركز العلمي الكويتي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكانت الأولى من نوعها في المنطقة.

٭ 2001/12/23 وزير الصحة يُعلن أن الضريبة على السجائر والتبغ رفعت من 70 الى 100% تطبيقا لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم ـ

إعداد: د.صالح محمد العجيري ود.محمد محمد أحمد عيسوي وأ.عبدالعزيز بدر محمد بوهندي)