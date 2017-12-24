٭ «لا تشتكي لي.. أَبكي لك»

٭ يضرب لسوء الحال وتدهورها.

٭ وابن الوز عوام.

«ما شلتك يا دمعتي إلا لشدتي»

٭ يضرب لمن يحتفظ بما يحتاج إليه.

«اللقم تمنع النقم»

٭ أي الصدقة، وفيه حث على عمل الخير.

«ما شافوهم لما سرقوا، شافوهم لما تحاسبوا»

٭ يضرب لافتضاح بعض الناس بعد انتهاء جريمتهم.

٭ طبعا.. ويضرب لمن يستأسد في عرينه، لكنه في الخارج فأر.

«كل حبة ولها كيال»

٭ يضرب لاختلاف الامور، وأن لكل أمر شخصا يقوم به.

«تعاتب الدني تكبر نفسه»

٭ لأنه «دني»، ويضرب ذما للدنائة وعدم إشغال النفس بأهلها.

«كثر النوح يعلم البجي»

٭ واضح المعنى وكثر العمل يعلم النجاح.

« قال: له: علمني الثبات، قال: تعال في الهايفة واتصدر»

٭ لأنه في «الهايفة» وهي الامور التافهة سهل التصدر، ولكن الأصل في الصعب من الأمور وهي من يهرب عنها عموم الناس، ويضرب لكثرة المتصدرين في الأمور التافهة.

«دينار بخت ولا ألف شطارة»

٭ يضرب لمدح الحظ وبيان مقداره.

«فلان المتغطي به.. عريان»

٭ يضرب للذم.

«من عرف مقامه ارتاح»

٭ لانه لن يتكبر على أحد ولن يطلب ما ليس له.

«مزين جديد.. بأقرع استفتح»

٭ يضرب مثلا لسوء الحظ.

(من كتاب: 1000 مثل في عيون الأمثال جمع: محمد صالح السبتي)