كيف تصنع دودة القز الحرير؟

قبل ألوف السنين تعلم الصينيون سر صنع الأقمشة الحريرية من النسيج الناعم الذي كانت تغزله إحدى اليساريع ـ جمع يسروع وهو نوع من الحشرات ـ عند عمل شرنقتها. وقد احتفظ الصينيون بهذا السر بدقة وتحفظ شديد، وعاقبوا كل انسان يخرج ديدان الحرير أو بيضها إلى خارج الصين بالموت!

وفي هذه الايام تربى دودة الحرير في الصين واليابان والهند وفرنسا واسبانيا وإيطاليا.

وأفضل حرير ينتج عن دودة بيضاء تميل إلى اللون الرمادي، وتتغذى على أوراق التوت الأبيض.

وفي أوائل الصيف تبيض كل أنثى أكثر من (500) بيضة.. وتوضع هذه البيوض بعناية على قطع من الورق أو القماش حتى الربيع التالي عندما تتفتح أوراق شجر التوت.. عند ذلك يوضع البيض في حاضنة، حيث تفقس وتخرج منها ديدان صغيرة سوداء.. وتوضع الديدان في أماكن خاصة معدة مملوءة بأوراق شجر التوت المفروم، وتغذي باستمرار لمدة حوالي ستة أسابيع.

وعندما تبدأ الديدان في تحريك رؤوسها إلى الامام والخلف، فإنها تصبح مستعدة لغزل الشرانق، وهكذا توضع أغصان صغيرة في أماكن تربية الديدان ـ في الغالب تكون صواني خاصة ـ لدعم الشرانق.

وتبدأ الديدان بإفراز خيط يكان يدون غير مرئي تحيط به نفسها، ويخرج هذا الخيط من ثقوب صغيرة في فكوك الديدان التي ربما تحتوي على مقدار يتراوح بين 460 ـ 1100 متر من الخيوط، ينتهي إفراز الخيوط في مدة 72 ساعة.

وفي داخل الشرنقة تتحول اليرقة إلى طور آخر ساكن ثم تتحول بدورها إلى عثة في حوالي 12 يوما.. وبعدها تعرض الشرانق لحرارة شديدة.. ثم توضع الشرانق في احواض من الماء الدافئ ليصبح الصمغ الذي يمسك ألياف الشرنقة لينا.

ثم تفك الخيوط من الشرانق المتعددة لتصبح خيطا واحدا يلف على بكرة.. ثم تغزل هذه الخيوط الدقيقة لتشكل خصلة من الحرير الخام، ويدعى الخيط الجديد المؤلف من (12) وليفا الخيط الحريري المفرد.. وعندما تشتري جوارب حريرية من نوع خيطين أو ثلاثة خيوط، فإن هذه الانواع مؤسسة على هذا الخيط المذكور المفرد. وفي هذه الايام اصبح النايلون شائعا ورخيصا بحيث انه قد حل محل الحرير في كثير من الاستعمالات، ولكن الحرير لا يزال مفضلا بسبب جماله وأناقته وليونته.

(من كتاب: كنز المعلومات لمجدي سيد عبدالعزيز)