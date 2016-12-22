اعتدى شخص مجهول على رجل بالطعن عشر مرات أثناء عودته إلى منزله الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تسببت بدخوله في غيبوبة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الشوارع البريطانية، الرجل البالغ من العمر 50 عاما، وهو يعبر الشارع قبل أن يهاجمه شخص مقنع بسكين، ويغرس سكينه في أحشائه عشر مرات.

وقال ناطق باسم الشرطة بأن المهاجم فر من المكان تاركًا الرجل فوق بركة من الدماء، وأن فريقًا من الإسعاف نقل الرجل المصاب إلى مستشفى رويال لندن في حالة حرجة حيث دخل في غيبوبة دامت 48 ساعة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد أن تماثل الرجل للشفاء وخرج من المستشفي، أصيب بالتهابات حادة في المنطقة المصابة في بطنه ما اضطره للعودة إلى المستشفي حيث أمضى أسبوعين قبل أن يتماثل للشفاء تماما.

ولم تتمكن الشرطة من معرفة الأسباب التي دفعت المهاجم للقيام بهذه الجريمة النكراء، وخاصة بأن الهجوم لم يكن بهدف السرقة أو الانتقام.

ولا زالت الشرطة تبحث عن الجاني حيث عممت أوصافه وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور.