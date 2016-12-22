قتل 26 شخصا على الاقل في انفجار وقع أمس (الثلاثاء) في سوق للالعاب النارية في ضاحية تولبيتيك القريبة من العاصمة مكسيكو، بحسب حصيلة جديدة اوردتها السلطات المكسيكية.

وقال المدعي العام لولاية مكسيكو اليخاندرو غوميز للصحافيين "لقد انتشلنا من عين المكان 26 جثة"، وذلك بعدما كانت حصيلة اولى اوردتها الشرطة الفدرالية افادت بمقتل 9 اشخاص واصابة 70 آخرين.

ووقع الانفجار بعد الظهر في هذا السوق المخصص لبيع الالعاب النارية والذي يستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

واظهرت مشاهد بثت على شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة انفجارات متتالية من مختلف الاحجام والالوان تلتها غمامة ضخمة من الدخان.

وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فيليبي بوينتي لقناة تيليفيزا التلفزيونية ان "السوق اختفى بالكامل"، مشيرا الى ان العديد من الجرحى "في حالة حرجة".

من جهته قال الرئيس المكسيكي انريكي بينا ننيو في تغريدة على تويتر "تعازي الى عائلات الذين قضوا لتوهم في هذا الحادث واتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وخلف الانفجار حريقا ضخما تمكن رجال الاطفاء من اطفائه بعد ثلاث ساعات، في حين انتشرت قوات من الجيش للمساعدة في عمليات الانقاذ واجلاء الجرحى الى المستشفيات على متن سيارات الاسعاف والمروحيات.

وادى الانفجار ايضا الى تضرر مبان مجاورة وسيارات كانت مركونة في السوق.