نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو لها توجهت خلاله بمناشدة إدارة مدرسة مغربية، بإعادة الامتحانات لأحد طلابها بعد أن تغيب عنها من أجل أن يتمكن من الحضور لمقابلتها خلال تواجدها بالمغرب قبل أيام.

وظهر الطالب وهو يجلس بجوار نجمته المفضلة، وهي توجه رسالتها، فما كان منه إلا التأكيد بأن أمر الامتحانات لا يشغله، ولن يحزن إذا ما أعاد السنة طالما قابلها.

وواجهت الفنانة شيرين موقفًا مشابهًا قبل بضعة أشهر أثناء تواجدها بالمغرب بعد أن استطاع طالب الوصول إليها ووضعها في موقف محرج بعد أن أمطرها بسيل من القبلات.