عند التفكير في أمرٍ ما، كثيرٌ من الناس، يُصدرون صوتاً غريباً وهو (همممم)، فما هي هذه الكلمة غريبة الأطوار؟ ومن أين أتت؟.



ووفقاً للعالم اللغوي في جامعة “مينيسوتا” وخبير في أصول الكلمة، “اناتولي ليبرمان”، فإنّ الكلمة على الرغم من أنها موجودة في العديد من اللغات وفي مجموعة متنوعة الأشكال، وذات جذور بعيدة المنال، إلا أننا لا نعرف ما هو أصلها.



وذكر موقع “لايف ساينس”، إن هذا الصوت ليس موجوداً في القواميس، وتصنف (همممم)، من الناحية الفنية، بأنها نوع من أنواع “المداخلة” جنباً إلى جنب مع “إم”، “هوه”، “واو”.



وأضاف خبير أصول الكلمة: “ربما قد تكون انتشرت من الفرنسية إلى الإنجليزية، لكن لا يمكنك تعقب تاريخها بأي شكل من الأشكال، كما أن الكلمة هي طبيعية بحيث قد تنشأ في أي وقت”.



لكن وفقاً لتفسير ليبرمان، فإن حرف “الهاء” الأول هو بديل عن النفس، وحرف “الميم” الثاني (الذي يأتي مع إغلاق الفم) يرمز إلى حقيقة أننا لسنا متأكدين تماماً مما نريد أن نقوله.