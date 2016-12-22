قتل خمسة من افراد طاقم طائرة شحن واصيب السادس بجروح خطرة اثر تحطم الطائرة هي من طراز بوينغ 727 في شرق كولومبيا الثلثاء، كما اعلن الطيران المدني.



وقال الكولونيل فريدي بونيلا سكرتير سلامة النقل الجوي المدني في شريط فيديو ان "خمسة من افراد الطاقم قتلوا وعولج السادس في المكان (...) قبل ان ينقل الى بوغوتا على متن طائرة اسعاف تابعة لسلاح الجو" الكولومبي.



واوضح بونيلا ان الحادث وقع على مقربة من الحدود مع فنزويلا، مشيرا الى ان الناجي الوحيد من الحادث هو فني الطيران وحاله حرجة.



وبحسب هيئة الطيران المدني فان الطائرة وهي من طراز بونيغ 727 تابعة لشركة الطيران الكولومبية ايروسوكر اقلعت من بويرتو كارينو متجهة الى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم من ستة افراد.



وتحطمت الطائرة في الساعة 17,23 (23,23 ت غ) بعيد ثلاثة دقائق فقط من اقلاعها من المطار، بحسب ما اضافت الهيئة في بيان مشيرة الى ان فريق تحقيق توجه الى مكان الكارثة لجلاء ملابساتها.