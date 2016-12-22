

مفاجأة كانت في انتظار موظفة أثرية بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية بدلتا مصر حيث ذهبت لشراء كوارع ولحوم من سوق شعبي بالمدينة ووقفت أمام أحد محلات الجزارة المنتشرة في السوق، لتكتشف أن الحجر الذي يستخدمونه في تقطيع اللحوم هو حجر أثري يعود للأسرة الفرعونية الثلاثين قبل الميلاد.

وعلى الفور تم إبلاغ السلطات الأمنية التي ذهبت للسوق وتحفظت على الحجر وأصدر رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى توجيهاته بضرورة التحفظ على الحجر ونقله إلى متحف بهبيت، وتبين أن الحجر يعود للأسرة الفرعونية الثلاثين وكان يتواجد بمدينة سمنود التي كانت عاصمة مصر وقتها.

تم نقل الحجر إلى المتحف وتم تشكيل لجنة أثرية لمعاينته.