أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على بحرينية، 31 عامًا، أدينت بكسر رقبة صديقها وقتله إثر خلاف نشب بينهما في شقته.

لكن محكمة الاستئناف العليا خفضت، اليوم الأربعاء، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 15 عامًا .

بدأت القضية، بعد ورود بلاغ من شخص يفيد بأنه علم من صديقه الذي تعرف أخيرًا على المتهمة بأنها ربما قتلت صديقها السابق، وهو ما تأكد بالفعل حين عثرت الشرطة على المجني عليه متوفى في منزله، فتم القبض على المتهمة التي اعترفت بدورها بالجريمة.

وقالت إنها كانت على علم أن المجني عليه متزوج ولديه أبناء ويقطن شقة في منطقة الرفاع، وقبل الواقعة علمت أنّ الزوجة تركت المنزل وأصبحت تعيش في شقة أخرى، فاتصلت به لتشكو ضيق حالها، فطلب منها الحضور إلى شقته، وهناك أبلغته بأنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها في الدراز، فعرض عليها السكن معه بشقته كونه وحيدًا، فوافقت، وكانا يقضيان سهراتهما معًا، وأضافت إنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة.

وفي إحدى الليالي احتسى مشروباً ووصل لحالة السكر وعندما حاول معاشرتها بالقوة ، دفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض ثم جثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينًا ويسارًا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة ، وقضت النيابة العامة أن المتهمة قتلت المجني عليه عمداً .