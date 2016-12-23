أثار الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرموندو مارادونا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له حاملا بندقية صيد بيد وفي اليد الأخرى “مها” عربية، وهو نوع من الظباء المهدد بالانقراض.

وظهر مارادونا فى الصورة مبتسماً وهو يمسك ببندقية فى يده اليمنى، ويمسك بالظبي الذي اصطاده في يده اليسرى؛ ما ما أثار غضب العديد من رواد تويتر، إذ أشاروا إلى أنه اصطاد ظبياً صغيراً من الظباء المهددة بالانقراض منذ 1980، والتي يطلق عليها “المها”، ما يعرض السلالة لخطر كبير.



ويعد صيد ظبي “المها” ممنوعاً في الإمارات، ويتعرض من يخالف ذلك لتوقيع عقوبات مالية كبيرة عليه.



وتعتني بضع منظمات عالمية بأنواع معينة من الحيوانات مهددة بالانقراض ومنها “المها” العربية، والتي لم يعد موجود منها سوى أعداد قليلة.



وتطالب المنظمات المهتمة بالحيوانات لخلق محميات طبيعية لمثل هذا النوع من الحيوانت للحفاظ على بقائها.



ويعتبر دييغو من أشهر اللاعبين الذين أثاروا الجدل في تاريخ كرة القدم، إذ إن له وقائع شهيرة، مثل إدمانه للمخدرات، وصفعه صحفياً على وجهه في إحدى المقابلات، ومشادته الأخيرة مع مواطنه خوان سيباستيان فيرون في إحدى المباريات الخيرية.