تحظى الحواجب حاليا باهتمام كبير وغير مسبوق من قبل خبراء وأخصائيّ التجميل؛ نظرا لأهمية الدور، الذي تلعبه في تحديد معالم الوجه؛ حيث يتم العناية بالشعيرات بواسطة الزيوت المغذية ورسمها وتكثيفها بواسطة طرق تجميلية حديثة، بالإضافة إلى تزيينها بلون جذاب، حتى تكتمل إطلالتها الساحرة.وقالت فنانة التجميل الألمانية ماريا هانز إن الحواجب تحدد معالم الوجه؛ حيث أنها تعد بمثابة إطارا للوجه؛ لذا ينبغي اختيار شكل الحواجب تبعا لشكل الوجه.وأوضحت هانز أن الحواجب المقوسة تناسب الوجه المستدير أكثر من الحواجب المستقيمة. والعكس صحيح مع الوجه الطويل؛ حيث ينبغي ألا يكون تقوس الحواجب كبيرا للغاية، كي تبدو النسب مضبوطة.



ميكروبليدينغ

ومن جانبها، أشارت خبيرة التجميل الألمانية يوليا ياروسلافتسيفا إلى أن "الميكروبليدينغ" "Microblading" تمثل أحدث طرق تجميل الحواجب، موضحة أنه يتم وخز خطوط متناهية الدقة في الحاجب بواسطة قلم خاص مجهز بإبر دقيقة مخخصة للاستعمال لمرة واحدة تُعرف بالأنصال " Blades".وأضافت ياروسلافتسيفا أن هذه الطريقة تتيح الحصول على حواجب كثيفة ومتساوية، مشيرة إلى أن نتائج هذه الطريقة، التي حلت محل المكياج الدائم "Permanent Make-up" في الآونة الأخيرة، تمتاز بمظهر طبيعي للغاية؛ لأنه يتم رسم الخطوط يدويا. كما يستمر اللون نحو عامين.



وبدورها، قالت خبيرة التجميل الألمانية دورين كوخ إن لون الحواجب يلعب أيضا دورا مهما في تجميلها إلى جانب شكلها، موضحة أنه إلى جانب الأسود والبني والأسود المائل للأزرق يمكن أيضا تزيين الحواجب باللون البنفسجي الداكن، والذي يتناغم مع الشعر الأسود بصفة خاصة.وأشارت كوخ إلى أن تجميل الحواجب لا يحقق النتائج المرجوة بدون العناية الجيدة بشعيرات الحواجب؛ لذا فهي تؤكد على أهمية استعمال الزيوت الغنية بالعناصر المغذية، التي تساعد على نمو الشعيرات وتكثيفها.