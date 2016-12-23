تداول مغردون بحماس وبهجة صورة لقطار الشمال وهو يشق طريقه وسط الثلوج في لقطة نادرة لم يعهدها السعوديون من قبل، ولم يبالغ المتداولون حين وصفوها بأنها على طريقة أفلام الشتاء الغربية.

الصورة بحسب معلومات التقطت في منطقة بين عرعر وطريف تسمى "حزم الجلاميد" بالقرب من موقع تابع لشركة معادن والقطار يختص بنقل الفوسفات في المشروع الاقتصادي الضخم المسمى "وعد الشمال"، ووسط عبارات التفاعل طالب المغردون من هيئة السياحة استثمار المناطق التي يكسوها الثلج سياحيا، كون هذه المناظر التي صارت موسمية في السنوات الأخيرة بشمال المملكة جاذبة للسعوديين والخليجيين وعلى طريقة أحد المغردين الذي تساءل: "ليه العالم تسافر سويسرا.. وسويسرا تجي عندنا سنويا"؟ في إشارة إلى تشابه المناظر والأجواء.