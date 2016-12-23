بعد أن طغى على الساحة الإعلامية فيديو ضرب شاب لعامل محطة بحائل، وقبض الجهات الأمنية على المعتدي، بعد أن التقطته كاميرات المحطة.

برر المعتدي هذا الضرب بأن العامل استفزه بكلمات وتصرفات خارجة عن الأدب، وقال في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن العامل ضرب زجاج السيارة، بينما كان يعطي الدواء لوالدته، ثم فتح الباب وقال: وين الفلوس؟ جيب الفلوس بسرعة، وقال له بعض الألفاظ النابية، فغضب نتيجة تصرفه وانهال عليه بالضرب.

وأضاف أن المحطة لابن عمه، ويعلم أنها مراقبة بالكاميرات، وأن القضية حفظت في هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد صلح الطرفين وتنازلهما، كما أنه عفا عن كل من أخطأ في حقه لوجه الله.