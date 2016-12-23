اقدم رجل شاب من جنوب شرق إيران إلى قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه على ما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء.

وكان هذا الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان.

وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها فقتل تسعة منهم بينهم ثلاث نساء وطفلان على ما أوضحت الوكالة.

وأصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى. وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر.

واكد مسؤول محلي أن "خلافاً عائلياً يقف وراء المجزرة".

وفي السنوات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن جرائم "شرف" عدة ترتكب بعد رفع طلب زواج خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.

(أ ف ب) -اقدم رجل شاب من جنوب شرق إيران إلى قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه على ما ذكرت وكالة "مهر" للأنباء.

وكان هذا الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان.

وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها فقتل تسعة منهم بينهم ثلاث نساء وطفلان على ما أوضحت الوكالة.

وأصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى. وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر.

واكد مسؤول محلي أن "خلافاً عائلياً يقف وراء المجزرة".

وفي السنوات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن جرائم "شرف" عدة ترتكب بعد رفع طلب زواج خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.