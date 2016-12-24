حمية عيد الفطر، رأس السنة وعيد ألأضحى، غالباً ما يتسببون في فقدان رشاقة أجسادكم بسبب الحلويات المصنوعة باللوز ولحم الخروف. هل تلاقون مشقة عند محاولة فقدان تلك الكيلوغرامات الزائدة؟ لا تقلقوا، هافينغتون بوست- المغرب، تعطيكم بعض النصائح الصغيرة للعودة إلى رشاقتكم في وقت وجيز!

1. الأكل الحار:

ما الفائدة الحقيقية من الأطباق الحارة؟ أول شيء أن الفلفل الحار ينشط الأيض، زيادة على ذلك فالحار سيضطركم لإبطاء الوتيرة في الأكل، ومن هذه الأطعمة الحارة الزنجبيل الغني بالفوائد الصحية دون أن تضيف أي سعرات حرارية إضافية.

2. ممارسة اليوغا:

اليوغا تمثل مضاداً جيداً للتوتر، ولكنها أيضاً رياضة جيدة لإنقاص الدهون على مستوى الفخذ والبطن والذراع. بعض الحركات تساعد على تقوية عضلات البطن وجمع العضلات للعمل على تقوية انقباض عضلاتكم. إذا كنتم لا تحبون السباحة كثيراً، أو ركوب الدراجات أو الجري، هذه الرياضة هي المثالية لكم.

3. تناول وجبة الفطور:

إنها أهم وجبة في اليوم؛ إذ إن الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار عادة ما يلتهمون ما يقابلهم من طعام خلال اليوم. إذا لم يكن لديكم الوقت للجلوس للأكل في الصباح، خذوا معكم فاكهة غنية بالفيتامينات حتى تعطيكم الطاقة طوال اليوم.

4. أخذ القيلولة:

هذه المعلومة ستفرح العديد من الناس فالقيلولة في الواقع أسلوب لانقاص الوزن، لأن قلة النوم تزيد من خطر السمنة. وببساطة: كلما قل النوم كلما مال الإنسان إلى تناول الطعام. فإذا كان لديكم الوقت بين الظهيرة والساعة الثانية ظهراً، فخذوا قيلولة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

5. تناول الكثير من المخللات:

الخيار والفلفل والملفوف والطماطم المخللة والأطعمة التي تساعد على البقاء نحيفين. ربما لأنها تحتوي على الخل، إذ في الواقع، حمض الخل يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. ولكن الأجدى أن تتجنبوا المخللات التي فيها نسبة كبيرة من الملح، وإلا فلا جدوى من ذلك.

6. الاستيقاظ المبكر:

لا تناموا حتى ساعات متأخرة من الصباح بعد اليوم. الشكل النحيف الرشيق ملك لأولئك الذين يستيقظون مبكراً. ساعات الصباح المبكرة يمكن أن تستثمر في العديد من الأنشطة مثل العمل، والأعمال المنزلية وممارسة الرياضة. هذا يمكنكم من الوقت للخروج في نزهة بالقرب من الكورنيش أو في المدينة. الاستيقاظ في وقت مبكر يعني أيضاً الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر، وبالتالي، الفوز بنوم مريح.

7. تناول الطعام ببطء:

كلما أسرعنا في بلع الطعام قل تذوقنا لما نأكله، وكثرت رغبتنا في إرضاء الشهية، خذوا وقتكم للاستمتاع بكل قضمة، وخذوا قسطاً من الراحة بين كل قضمة وأخرى، ومضغها جيداً وتحدثوا أيضاً. ستلاحظون فوراً أنكم لن تحتاجوا لزيادة الكميات عند الأكل بهذه الطريقة.

8. تعلم أن تقول لا:

قول "لا" أصعب من عدم القيام بما يطلب منك، خصوصاً مع جدتك التي تصر على أن تنهي طبقك من الكسكس أو ما شاكله كله، نعم عليك تجاهل مشاعر جدتك لصالح صحتك.

9. وضع خطة لوجباتكم:

إنها مسألة تخطيط، فالأكل بشكل عشوائي سيزيد فقط من خطورة زيادة الوزن، خذوا معكم وجبات خفيفة صحية للعمل، وتجنبوا خاصة آلات البيع الآلية، فإذا كنتم معتادين على تناول الطعام في المكتب، فقوموا بإعداد وجبة في المساء لأخذها معكم في صندوق بلاستيكي. فالأشياء البسيطة يمكن أن تصنع الفارق.

10. التدليك بالزيوت الأساسية:

إنقاص الوزن بالحفاظ على منظر وسيم، هذا ممكن. ينصح بعض المتخصصين بالتدليك ببعض الزيوت الأساسية ليس فقط لفقدان الوزن، ولكن أيضاً لإزالة الآثار القبيحة على الجلد، كالسيلوليت أو قشر البرتقال. ويبقى الاعتناء بالنفس أهم شيء لفقدان الوزن.