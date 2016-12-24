دشنت السلطات الفرنسية الخميس اول طريق تنتج الطاقة الشمسية في العالم في منطقة نورماندي شمال غرب فرنسا، وهي تقنية قيد الاختبار تأمل في تصديرها الى العالم.

وتمتد هذه الطريق التجريبية على كيلومتر واحد، ووضعت الواح شمسية على الطريق البالغ طوله الف متر، ويبلغ اجمالي مساحتها الفين و800 متر مربع تتيح توليد طاقة تعادل ما يكفي لانارة مدينة يسكنها خمسة الاف شخص، بحسب مؤسسة "كولاس" التابعة لمجموعة "بويغ" المسؤولة عن المشروع.

وبلغت كلفة هذا المشروع خمسة ملايين يورو مولتها مساعدة حكومية.



وقالت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولان روايال "انها فكرة عبقرية، يستفاد (في توليد الطاقة) من مساحة تستخدم لوظيفة اخرى من دون المس بالاراضي الزراعية في البلدان المكتظة".

وتجرب هذه التقنية منذ اشهر في اربعة مواقع في فرنسا، في مواقف او امام مبان عامة، لكن مساحة الالواح الشمسية كانت اصغر بكثير.

وتثير هذه الفكرة اهتماما خارج فرنسا ايضا، اذ تجري اختبارات مشابهة في هولندا والمانيا والولايات المتحدة.

وتقضي هذه الفكرة بوضع الواح شمسية لانتاج الكهرباء لا تزعج احدا على طرقات لا تكتظ فيها السيارات.

لكن من سلبيات هذه الفكرة ان الالواح المسطحة تنتج طاقة اقل من الالواح المنحنية، كما ان كلفة انتاج الطاقة منها اكبر من تلك الالواح التي توضع على سطوح المباني.