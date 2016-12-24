اعلنت الهيئة الناظمة للوسائل السمعية البصرية في كندا انشاء صندوق لضمان النفاذ إلى شبكة الانترنت العالية السرعة في البلاد، باعتبار أن هذه الخدمة هي "أساسية".

وجاء في بيان صادر عن "مجلس البث الإذاعي والاتصالات" في كندا (سي آر تي سي)، أن تنوي الحكومة استثمار 750 مليون دولار كندي على خمسة أعوام لضمان نفاذ جميع سكان البلاد إلى شبكة انترنت عالية السرعة (50 ميغابايت في الثانية على الأقل).

واعتبر رئيس المجلس جان بيير بلي أن شبكة الانترنت العالية السرعة هي خدمة "أساسية" و"حيوية" للانتفاع من الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى المعاملات المصرفية والمتاجر الإلكترونية والأنشطة الترفيهية والشبكات الاجتماعية، وقال، إن "الشبكة الرقمية الموثوقة والعالية الجودة ضرورية لنوعية المعيشة في كندا".

وفي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، تتمتع غالبية الأسر الكندية بنفاذ إلى شبكة الانترنت العالية السرعة. غير أن كندياً واحداً من أصل خمسة لا يستفيد من نفاذ معزز إلى الانترنت، خصوصاً في المناطق النائية، ما يخفض فرص "المشاركة في الاقتصاد الرقمي".