تعرضت امرأة صينية لموقف لا تحسد عليه، بعد أن تعثرت وسقطت على سلم كهربائي داخل محطة للقطارات.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المرأة وهي تحاول التمسك بالسياج بيدها اليمنى، في الوقت الذي كانت تحمل بعض الأغراض بيدها اليسرى، لكنها سرعان ما فقدت التوازن وسقطت على الجانب الأيمن من السلم الكهربائي.

وحاولت المرأة عدة مرات أن تنهض على قدميها، لكنها كانت في كل مرة تسقط على السلم، إلى أن تمكن أحد العمال من إيقافه بالضغط على زر الطوارىء، بعد أن شاهد ما حدث مع المرأة.

يذكر أن حوادث السلالم الكهربائية أمر معتاد في الصين، ففي وقت سابق من هذا العام قُتل رجل وطفله البالغ من العمر عامين فقط، بعد أن سقطا من فوق سلم كهربائي، وهما في طريقهما إلى الطابق الثالث من مركز للتسوق في مدينة داتشينغ شمالي الصين.