قالت مؤسسة (ويذر كومباني) إن درجات الحرارة المتوقعة في معظم أنحاء أوروبا خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2017، ستكون أعلى من المعتاد باستثناء شبه جزيرة إيبيريا.

وأضافت أن طقس ديسمبر أكثر برودة على الإطلاق في شرق أوروبا وغرب روسيا، مثلما كان الحال في أكتوبر ونوفمبر فيما ظل الطقس في غرب أوروبا معتدلا إلى حدما.

وكان من المتوقع أن تكون المنطقة الإسكندنافية هي الأدفأ بالنظر إلى درجات الحرارة المعتادة فيها خلال الربع الأول من العام.

وقال تود كروفورد كبير خبراء الأرصاد في المؤسسة "نتوقع أن ينحسر الضغط المرتفع في إسكندنافيا بعض الشيء باتجاه شمال شرق المحيط الأطلسي مما سيسمح للطقس البارد بالتراجع غربا باتجاه أجزاء من جنوب أوروبا مطلع يناير في أقرب تقدير".

وأضاف أن هناك فرصا لطقس بارد في غرب أوروبا بنهاية الشتاء.

وتوقعت المؤسسة أن يكون الطقس في بريطانيا والدول الإسكندنافية أكثر برودة من المعتاد في فبراير، بعد أن يصبح أدفأ من المعتاد في يناير. لكن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة هناك أدفأ من المعتاد في مارس.

ومؤسسة ويذر كومباني مملوكة لشركة (آي.بي.إم) وتقدم توقعات للطقس تستهدف قطاعات السلع والطاقة.