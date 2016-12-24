أعلن أطباء جراحون في بولندا نجاح عملية هي الأولى من نوعها في العالم، إذ زرعوا كفأً اصطناعياً لشاب (32 عاماً) ولد مع تشوه خلقي، جعل نمو يده يقف عن حدود المعصم.

وقال الطبيب رئيس الفريق الطبي الذي اجرى الجراحة، ادم دوماناسويتش: "إنها عملية الزراعة الأولى في العالم لطرف علوي لدى شخص يعاني من تشوه خلقي".

وأجريت هذه العملية في 15 من الشهر الجاري، واستمرت 13 ساعة، كما ظل الشاب غير قادر على تحريك كفه أياما عدة، قبل ان يبدأ بتحريك الأصابع، مثيراً تفاؤل الاطباء بنجاح العملية.

وأضاف الطبيب أن هذه العملية "تعطي فرصاً جديدة لمئات الالاف من الاشخاص في العالم، الذين ولدوا من دون أحد الاطراف".

وأوضح أن هذا النوع من العمليات كان حتى الآن، حكراً على التوائم الملتصقين حديثي الولادة.