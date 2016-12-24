سعادتها هي سعادتي، فقد عشت معها أجمل ايام حياتي.

بهذه الكلمات الراقية علق كريس جود زوج چينيفر لوپيز السابق على خبر مفاده أن قصة حب جديدة تنسج خيوطها بين چينيفر والمغني الشهير درايك، حيث قال: «لا أعلم هذا الكلام لقد فاجأني، لم أسمع به، وليست لدي أدنى فكرة عنه، لكن عموما أتمنى لها أي شيء يجعلها سعيدة، فقد كانت بالنسبة لي زوجة جميلة وعطوفة وعشت معها أجمل ايام حياتي وأي شيء يسعدها بالتأكيد سيسعدني ويفرحني».

وعندما سئل كريس في مداخلة تلفزيونية ما إذا كان يوافق على علاقة چينيفر ودرايك قال «أنا لست أحدا كي أوافق أو لا مادامت هي سعيدة».

كريس بعد انفصاله عن لوپيز عاد وتزوج ورزق بطفل، ومؤخرا أشيع أن لوپيز تمضي وقتا طويلا برفقة درايك فيتناولان معا العشاء مع الأصدقاء ويعملان على أغنية جديدة.

وكان درايك ظهر في حفل أحيته چينيفر في العاشر من الشهر الجاري، وأشارت وقتها إلى أنه كان من ضمن الجمهور وكذلك تواجد كيفين هارت وكريستين شيويث، وحضر عروضا غنائية لها أيضا.

وأفاد مصدر لـ «ديلي ميل» بأن چينيفر ودرايك أصدقاء فقط لكن هذا الأمر مرشح لأن يتغير، وهناك فرق كبير في السن بينهما فهي تبلغ 47 عاما وهو بعمر الـ 30 لكن هذا لا يبدو أنه يزعج چينيفر فحبيبها السابق كان الراقص كاسبر سمارت وعمره 29 عاما.