الكثير من الآمال يعقدها البشر على كوكب المريخ، وتلوح في الأفق العديد من الوعود برحلات مأهولة إليه في السنوات المقبلة، وقد سجّل البعض أسماءهم في قوائم تلك الرحلات بانتظار تحقيقها.



ولكن قبل السفر إلى المريخ هنا بعض الحقائق الغريبة عن هذا الكوكب، بحسب ما نشره موقع "ناشونال جيوغرافيك".



الغروب الأزرق



يتحول لون الشمس إلى أزرق وقت الشروق والغروب عندما تصبح عند خط الأفق، وتبدو تقريباً بنصف حجم الشمس التي نراها من الأرض.



أوكسجين أٌقل



كمية الأوكسجين الموجودة في الغلاف الغازي للمريخ قليلة جداً، وإذا أردت أن تتنفس بدون خوذة هناك، ستحتاج لأخذ 14500 شهيق حتى تحصل على كمية الأوكسجين نفسها التي تأخذها بشهيق واحد على الأرض.



لا سوائل



بسبب العواصف الشمسية التي تضرب الغلاف الجوي في المريخ على مدار الوقت، فإن الضغط الغازي منخفض جداً، والجو بارد جداً، وبسبب هذا فإن جزيئات الماء تكون صلبة على شكل جليد، أو غازية على شكل بخار.



النيازك المريخية وصلت إلى الأرض



عندما يضرب كويكب أو نيزك كبير المريخ، فإن العديد من القطع الصخرية تُقذف في الفضاء، وبعضها وصل إلى الأرض على شكل نيازك.



القطبان بثلوج جافة



يحوي المريخ على غطاء جليدي في قطبيه مثل الأرض، لكن تلك الثلوج تتشكل من أكسيد الكربون، ورغم أنه جليد جاف لكنه يبقى على مدار السنة، ويتغير شكله باستمرار.



الأشكال العنكبوتية



في فصل الربيع يبدأ أكسيد الكربون المتجمد في القطبين بالتصاعد، متحولاً من الحالة الصلبة إلى الغازية مباشرة، وهذه العملية تسبب أشكالاً غريبة تشبه العناكب.



أعلى جبل في المجموعة الشمسية



يمتلك المريخ أعلى قمة جبلية في نظامنا الشمسي، وهذا الجبل بارتفاع 16 ميلاً، وهو أعلى من جبل أيفرست بحوالي 3 مرات.