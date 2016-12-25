انتهى حفل زفاف في أحد القاعات بمدينة تورونتو الكندية، بتبادل اللكمات وإلقاء الكراسي بين أسرتي العروسين.

حيث وثق الفيديو الذي تم التقاطه للمشاجرة، قيام المدعوين بإلقاء المقاعد بعضهم على بعض، وتشابكوا بالأيدي، فيما علا صراخ النساء.

أما عن سبب انقلاب حفل الزفاف إلى مشاجرة، فهو رغبة حبيب سابق للعروس بالانتقام؛ حيث قام بتوزيع صور علاقتهما الحميمة على موائد المدعوين والأسرتين.

وكان شقيق العروس قد ظن أن أحد أقارب أو أصدقاء العريس هو من وزع الصور المخلة على المدعوين، وهنا تبادلت أسرتي العروسين السباب الذي تطور إلى المضاربة بالأيدي حتى انتهى إلى إلقاء الكراسي بعضهم على بعض.