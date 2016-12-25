من المعروف أن إنقاص الوزن عملية ليست بالسهلة، حيث تحتاج إلى المواظبة على الأكل المتوازن والقيام بتمارين رياضية، بالإضافة إلى الابتعاد بصفة نهائية عن العادات الصحية السيئة.

وفي ما يلي بعض الأطباق والمأكولات التي يجب تجنبها في فطورك وفق لدراسة نشرها موقع "بوب شوغر":

1- عصير الليمون: ابتعد عن جميع أنواع عصائر الليمون سواء التي تقوم بإعدادها في منزلك أو تشتريها من الخارج، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون الألياف والبروتينات، التي يحتاجها جسمك.

2- عصير الفواكه: هو صحي، ولكن لا يحتوي على بروتين ودهون صحية، مما سيجعلك تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة.

3- الأفوكادو: إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، ابتعد عن عن تناول ثمار الأفوكادو لوحدها لأنه لا تحتوي على كمية كافية من الدهون الصحية والألياف، وبالتالي سيزيد ذلك من شعورك بالجوع ويدفعك لأكل المزيد لاحقا

4- بعض منتجات الشوفان التي قد تبدو صحية إلا أن العديد من الدراسات كشفت أنها تحتوي على الكثير من المحيات الصناعية.

5- الكعك: الابتعاد عن شراء الكعك من المحلات لأنه يصنع بالطحين الأبيض، الذي يضر بصحة الإنسان. في المقابل ينصح بإعداد الكعك في المنزل باستخدام دقيق القمح أو دقيق الشوفان.

6- الخبز مع الجبن أو الزبدة: يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ويفتقد للبروتين والألياف.

7- حبوب الإفطار: توجد فيها كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية والسكر، وتفتقر للدهون الصحية والبروتين.