تسلل شباب مجهولون إلى داخل المدينة الجامعية بالمنوفية احدى محافظات القاهرة فجر أمس الجمعة ، وكشفوا الغطاء عن إحدى الطالبات وهي نائمة، مما أثار حالة من الذعر بين الطالبات.

وقالت الطالبة «س.أ»، «فوجئنا في الثانية والنصف بعد منتصف الليل بحركة داخل الحمام، وظننا في البداية أنها إحدى صديقاتنا وذهبنا للغرفة وشعرنا بأحد الأشخاص يتتبعنا، ثم سمعنا أصوات وخرجنا لنتبين الأمر فوجدنا إحدى الزميلات تقول إنها شاهدت أحد الشباب».

وأضافت أنه عندما ذهبت زميلتها لتوصيل هاتفها المحمول بالشاحن وجدت أحد الشباب ينزع الغطاء عن زميلتها النائمة، وعندما شاهدها اقترب منها فصرخت وهرولت لغرفتها، وعليه استيقظت الطالبات وفوجئن بشاب آخر يخرج من الحمام.



وتابعت «استغثنا بمشرفات الأمن وبعد صعودهن قلن: "لم تحدث مثل هذه الأمور بالمدينة من قبل وكل ده تهيؤات" وفى ذات الوقت شاهدنا أحد الأشخاص ينزل على سلالم المدينة وهرولنا بالجرى خلفه في الطابق الثاني وسط صراخ الطالبات واللاتي قلن إنهن شاهدنه يدخل الحمام فأغلقنا عليه الباب الرئيسى لمنعه من الهرب».



وأضافت «أن أفراد أمن المدينة قالوا لهن "متخافوش حصل خير واللى مش عاجبها تعمل إخلاء وتمشى" وكسروا باب الحمام ووجدوه يقفز من الشباك ويتسلل على مواسير الصرف، وتبعه رجال أمن المدينة ببطء حتى تمكن من الهرب».



وأوضحت أنهن طالبن الاستعانة بالشرطة إلا أن أمن الجامعة رفض، ثم اتصلت طالبة بالنجدة التي تفقدت مبنى المدينة بالكامل، وألقت الطالبة باللوم على أفراد الأمن بالمدينة حيث أنهم لا يهتموا إلا بمشاهدة التلفاز، أكدت أن عددا كبيرا من الطالبات تركن المدينة وذهبن للإقامة لدى أقاربهن وذويهن.



ومن جانبه قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن الواقعة قيد التحقيق وستستمع الجامعة لشهادات الطالبات، كما شكل لجنة هندسية لمراجعة مبنى المدينة.



وأوضح في تصريح لـ«فيتو» أن أمن المدينة الجامعية لم يتأخر عقب صراخ إحدى الطالبات وقام بتفقد المبنى بالكامل، وحضرت قوات الشرطة واستمرت أكثر من ساعتين داخل المدينة للبحث عنهم ولم يجدوا شيئا.





