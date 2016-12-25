أفادت تقارير بأن سلطات الجمارك وأمن الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في طلب كشف معلومات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من المسافرين الأجانب.

ويعد هذا الإجراء امتدادا لقرار صادر في يونيو الماضي يسمح للسلطات بطلب هذه المعلومات من المسافرين الذين يستخرجون طلبات الدخول للولايات المتحدة عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى فيزا، حيث يطلب منهم ملء نموذج إلكتروني خاص بجمع هذه المعلومات.

وتهدف الحكومة الأمريكية من هذا القرار، وفقاً لتصريحات مسؤولين، إلى تفادي أي تهديدات محتملة، كما أوضح مسؤولون أن تقديم هذه المعلومات يظل اختيارياً في الوقت الحالي.

ولم يتم توضيح ما إن كانت المعلومات المقدمة من المستخدمين ستستخدم لمنعهم من الدخول فور تقديمها، كما أثار هذا الموضوع قلق منظمات حقوقية وشركات تقنية خوفاً من الانتهاكات التي قد تطال خصوصية المسافرين وحساباتهم.