من المنتظر أن تكون فنلندا اول دولة في العالم تمنح دخلاً أساسياً لبعض المواطنين العاطلين عن العمل بدايةً من الشهر المقبل.

وسوف يحصل ألفي عاطل عن العمل في فنلندا على 650 يورو (حوالي 580 دولار) شهرياً على مدار عامين دون أي قيود أو شروط، ويأمل مسؤولون أن تثمر هذه الخطوة في تحسين جودة الحياة وخفض البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.



ووفقاً لما ذكرته "الإندبندنت"، فإن من سيحصلون على هذا الراتب الشهري ليس عليهم إثبات أنهم يسعون للعمل كما سيحصلون عليه دون النظر إلى ما أي مكاسب أخرى، وسوف تجري الحكومة الفنلندية دراسة على هذه السياسة بشكل مستمر لبيان جدواها.



وسوف يتم اختيار ألفي عاطل عن العمل بشكل عشوائي ولن يمنحون خيار المشاركة في هذه التجربة من عدمه، لكنهم سيحصلون على الراتب شهرياً بشكل تلقائي، وحال نجاح الأمر، يمكن منح المال لمزيد من المواطنين الفنلنديين.



يُشار إلى أنه في وقت سابق هذا العام، أجرت الحكومة السويسرية استفتاءً شعبياً في وقت سابق هذا العام على خطة لمنح كل مواطن سويسري 2500 فرنك (حوالي 2400 دولار) شهرياً، ولكن المقترح قوبل بالرفض.