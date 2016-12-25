كشفت دراسة حديثة عن الأماكن التي يتمنى الشباب العرب العمل فيها. وتوصلت الدراسة التي أشرفت عليها مؤسسة الأبحاث والاستشارات، يونيفرسوم، إلى أن الشباب العرب يتطلعون إلى أسماء كبرى على المستوى العالمي. على رأسها ثلاثة أسماء عملاقة تنتمي إلى عالم التكنولوجيا.

ونقلت "سي إن إن" عن الدراسة، الأربعاء، أنها توصلت إلى أن الطلاب في العالم العربي يرون أن هناك ثلاثة أماكن للعمل هي الأفضل على الإطلاق، وهي "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل".

ووفق الدراسة، فقد جاءت "غوغل" في المرتبة الأولى، تلتها "آبل" بالنسبة لطلبة الأعمال، بينما جاءت "غوغل" في المرتبة الأولى بالنسبة لطلبة الهندسة والتقنية.

وعلّقت المؤسسة على النتائج بالقول "هاتان الشركتان قد فازتا بقلوب وعقول جيل الألفية عبر العالم. إذ أثبتت أن بإمكانها تلبية كل طلبات شباب هذا الجيل".

ووفق الدراسة، فإن الهدف المهني الأول لنصف هؤلاء هو مناخ ومكان عمل إبداعي. يليه هدف الموازنة بين العمل والحياة الخاصة.

وعلقت مديرة المؤسسة، كلوديا تاتانيلي، على ذلك بالقول "عندما تقدم مؤسسة هذه الميزات، بالإضافة إلى فرص التدريب والتطور والتعامل العالمي، تصبح أكثر جذباً".

وفي تفاصيل الدراسة، جاءت المؤسسة الأكثر رغبة من قبل طلبة مجال الأعمال وفق الترتيب التالي: "غوغل" الأولى، ثم "آبل" الثانية، ثم "مايكروسوفت" ثالثة، ثم "لوريال" رابعة، ثم "إي واي" خامسة.

أما بالنسبة لطلبة الهندسة والتقنية، فقد جاء ترتيب المؤسسات الأكثر جذباً لهم كالآتي: "غوغل" الأولى، ثم "مايكروسوفت" ثانية، ثم "آبل" ثالثة، ثم "آي بي إم" رابعة، ثم "إعمار" خامسة.

ووضعت الشركة هذا التصنيف بناءً على دراسة أجرتها على أكثر من 13 ألف طلب أعمال وهندسة وتقنية، أغلبهم على مشارف التخرج. وجرت الدراسة في كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت ومصر ولبنان.