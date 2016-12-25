داهمت نوبة قلبية الممثلة الأميركية كاري فيشر مساء اول من امس الجمعة، وهي على متن طائرة أثناء رحلة من لندن إلى لوس أنجيليس، حين لاحظ ركاب أنها توقفت عن التنفس وراحت تتحشرج، واصدرت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية بيانا ذكرت فيه أنه تم نقل فيشر سريعا إلى أحد مستشفيات لوس أنجيليس عندما هبطت الطائرة في مطارها، وقالت شبكة NBC التلفزيونية الأميركية نقلا عن مصادر طبية لم تذكرها أن حالة فيشر التي تبلغ من العمر 60 سنة حرجة وليست على ما يرام».

يذكر أن الممثلة كاري فيشر اشتهرت باداء دور الأميرة Leia في أول فيلم أنتجته هوليوود في 1977 باسم Star Wars ثم في فيلمين آخرين من السلسلة نفسها، كما شاركت في سلسلة أفلام «حرب النجوم The Force Awakens» الذي بدأ عرضه قبل عام كسابع فيلم في سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، واكتسح منذ أول عروضه إيرادات شباك التذاكر، بتخطيه مليار دولار أميركي.