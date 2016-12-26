أصرت هذه المرأة على عدم كشف هويتها، و نشرت مؤخراً إعلاناً على "كريغزلست"، صرحت فيه أنها حامل في شهرها الثالث، وقالت أنها تبيع اختبارات حملها الإيجابية بـ25 دولاراً أو اثنين بـ35 دولاراً، إذا كان المشتري سيقطع مسافة تفوق 100 كيلومتر للوصول إليها، إلاَّ أن هذا الإعلان تم حذفه.

وادعى صحافي من قناة WJAX التلفزيونية، انه التقى البائعة كزبون، و وافقت على منحه مقابلة إذا تم الحفاظ على سرية هويتها، وقالت له: "أنا طالبة في الكلية، وفي حاجة إلى كل هذا المال لدفع تكاليف دراستي، بالنسبة لي كان قراراً بسيطاً"، مشيرةً إلى أنها "كانت تتمكن من الوصول إلى ربح قدره 200 دولار في اليوم الواحد