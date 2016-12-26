انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لحيوانات تصرخ كالإنسان، وحصد المقطع الطريف آلاف المشاهدات، وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.



قام بعمل الفيديو شاب يدعى "مات أميس"، حيث جمع لقطات لحيوانات مفترسة، تم عرضها في فيلم وثائقي لقناة "بي بي سي"، بعنوان "كوكب الأرض 2"، إذ قدّم "مات" الشكر لفريق القناة، لأنهم سبب الإلهام له لإنتاج هذا الفيديو.



جاء ذلك بعدما تسبب الفيلم، الذي انتجته شبكة "بي بي سي" البريطانية، جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بسبب مشاهد القتال بين الحيوانات، والتي جعلها "مات" تصرخ كالبشر.