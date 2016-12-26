باشرت الهند بناء تمثال مرشح لأن يكون الأعلى في العالم، ويمثل زعيما هندوسيا من القرن الـ17، وتقدر كلفته بملايين عدة من الدولارات، ما أثار انتقادات عريضة عبر الإنترنت.

وقد وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس حجر الأساس لتمثال شاتراباتي شيفاجي الذي يقام على جزيرة قبالة ساحل مومباي الغربي.

وسيرتفع التمثال 192 مترا، أي أكثر بمرتين من تمثال الحرية في نيويورك، وخمس مرات أكثر من تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو. وسيتجاوز بكثير تمثال بوذا الضخم في معبد الربيع بالصين الذي يبلغ ارتفاعه 128 مترا، وهو الأعلى راهنا.

وقال مودي الذي يقف وراء المشروع إنهم يقتدون بالكثير من جوانب شخصية الزعيم الهندوسي الراحل الذي حارب المغول وأسس مملكته الخاصة.

وتحمل محطة القطارات الرئيسية في مومباي ومطارها اسم شيفاجي، رمز التجدد في الثقافة الهندوسية الذي يدعو إليه مودي.

وستنفق حكومة ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي نحو 36 مليار روبية (530 مليون دولار) لإقامة التمثال الذي يتوقع أن ينجز في العام 2019.

وانتقد البعض إنفاق هذه الأموال على تمثال بدلا من استثمارها في البنية التحتية والتربية والتنمية.