توفي المغني البريطاني جورج مايكل في منزله عن عمر ناهز 53 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله الأحد. وقال وكيل المغني في بيان «إنه ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا وأخانا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد». وكان العضو السابق في فرقة «وام» الغنائية، واسمه الحقيقي جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو، قد نجا من التهاب رئوي في أواخر العام 2011. وكان جورج مايكل قد عانى في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات.

وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية «كيرلس ويسبر» الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن تحت تأثير القنب.