وسط سلسلة جبال القوقاز تقبع واحدة من أعلى القرى في أوروبا، هذه القرية الصغيرة التي تدعى كينالوج (Khinalug) والواقعة في مقاطعة قباء بأذربيجان، تعتبر واحدة من الأماكن الأكثر عزلة في القارة وقد يصيبك الدوار قبل وصولها بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بـ 2335 متر.

يعيش في القرية أقل من 1000 شخص، وأقرب بلدة يمكنهم الوصول إليها لشراء حاجياتهم اليومية تقع على بعد ساعات في رحلة شاقة يسلكها الأهالي عبر الطرق الوعرة.

المصورة إيوانا ساكيلاراكي التي تبلغ من العمر 26 عاما، زارت القرية النائية خلال جولتها السياحية عبر المنطقة والتقطت صوراً تداولتها مختلف وسائل الإعلام العالمية لتكشف عن هذا المكان السحري والصعب الوصول في الوقت ذاته.

ونقل موقع باركروفت عن المصورة قولها، أن المكان صعب الوصول بسبب الطرق الوعرة وبعد القرية ولكن المناظر على طول الطريق خلابة تحبس الأنفاس.

عاش السكان الأذربيجانين المحليين في المنطقة لعدة قرون ويقول بعض الخبراء أن تاريخ القرية يعود الى العصور القديمة. فيما يعتقد سكانها المتدينون أنهم من نسل نوح عليه السلام الذي وفقاً لمعتقداتهم جاء إلى الشاطئ واستقر في الجبال خلال الفيضانات.

تبدو القرية للوهلة الأولى مهجورة، وقد يشعر الزائر عند وصوله أن الزمن قد توقف فيها، بسبب المنازل القديمة المرصوفة بالحصى وانعدام وسائل الراحة الأساسية مثل المراحيض، إذ يعتمد الأهالي على حفر عميقة في الهواء الطلق وأفضلها تجده مغطى بالخشب، كما تنعدم مرافق الاستحمام في المنازل.

وتوضح المصورة أن سبب عدم توفر التسهيلات ووسائل الراحة، هو كون المنطقة محمية طبيعية ويحظر فيها البناء بأمر من الحكومة.