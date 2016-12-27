كثرت في الآونة الأخيرة مقاطع الفيديو التي يدعي مصوروها بأنها تظهر أطباقاً طائرة من الفضاء، غير أن هذا الفيديو رصد ظاهرة غريبة من نوعها أدهشت الكثيرين، إذ أظهر جسماً غريباً يتوجه بسرعة كبيرة نحو السماء مخلفاً وراءه ما يشبه الصاعقة.

نُشر مقطع فيديو على صفحة مجموعة إسبانية على موقع فيسبوك، يظهر جسماً غريباً وهو يحلق بشكل عمودي باتجاه السماء مخلفاً وراءه عموداً ضوئياً أزرق اللون.

وقال سكوت وارينغ من موقع "يوفو سايتنغ" الإلكتروني الذي يهتم بشؤون الأطباق الطائرة، بأن الحادثة وقعت في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري في ولاية أريزونا الأمريكية.

وأضاف سكوت: "تشتهر ولاية أريزونا بظهور الكثير من الأطباق الطائرة في سمائها. أعتقد بأن هذا الفيديو يمثل دليلاً واضحاً على وجود الأطباق الطائرة. يبدو هذا الجسم كالنيزك ولكنه ليس كذلك".

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن بعض التكهنات تقول بأن الضوء الأزرق الذي شوهد في الفيديو هو نتيجة لنوع معين من البرق، أو لظاهرة طبيعية ما ولا علاقة للأطباق الفضائية به، بينما قال آخرون بأن الفيديو قد يكون مزيفاً.