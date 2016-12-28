دأب شاب في بدبي على اصطحاب فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عامًا، لأحد الشواطئ أكثر من مرة وهتك عرضها بالإكراه أمام نظر الشرطة التي كانت تراقب تحركاته بعد ورود بلاغات عن الواقعة.

وتفصيلا: “تلقي شرطة دبي عبر الخط المجاني، بلاغات مفادها الاشتباه بشخص يتواجد بأحد مناطق دبي بشكل دوري ويقف في مكان مشبوه وبرفقته فتاة لا تتجاوز الرابعة عشر من عمرها، حيث تصعد معه إلى السيارة بشكل مثير للريبة”.

ووفقا لموقع "آراء" الإخباري، رصدت الشرطة المتهم يجلس مع المجني عليها وأشقائها وبعد ذلك تصعد الفتاة معه إلى السيارة، وشوهد أكثر من مرة وبنفس الفعل حوالي ( 6 ) مرات ولمدة أسبوعين تقريبا، فتم استصدار أمر من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه وإعداد كمين وبالفعل تم القبض عليه وبرفقته الفتاة في السيارة، وبالتحقيق معه قال إنه يجلس معها في السيارة بسبب حرارة الجو، وبتفتيش السيارة اتضح وجود مشروبات كحولية ومقويات جنسية كان على ما يبدو يستعين بها في الجريمة.

ووفقًا للتحقيقات “يعطي المتهم أشقاء المجني عليها مبالغ مالية ويرسلهم لشراء العشاء لكي يستطيع الاختلاء بها وسحبها وأخذها للسيارة وهتك عرضها، وبفحص المجني عليها من الطبيب الشرعي اتضح تطابق النتائج مع الواقعة وأنه هتك عرضها”.

من جهتها أفادت بأنها قامت بتنفيذ طلبات المتهم لأنها كانت خائفة أن يقوم بقتلها في حال رفضت، ونفس السبب منعها من إبلاغ والديها. هذا وتنظرت محاكم دبي اليوم الاثنين الجريمة.