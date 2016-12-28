أنقذت طفلة حياة والدتها بعد الاتصال على رقم الطوارئ واستدعاء المسعفين إلى منزلها عندما فقدت والدتها الوعي.

أشار موقع "مترو" إلى أن اميليا البالغة من العمر 3 سنوات اعتقدت أن والدتها سامانثا ثو ماتت، ومع ذلك اتصلت بالطوارئ وطلبت سيارة الإسعاف في محاولة لإنقاذ والدتها.

عانت سامانثا من أعراض ما بعد الارتجاج بعد أن سقطت من مكان مرتفع، وقال الأطباء إن حياة الأم كانت مهددة بالخطر لو لم تحصل على مساعدة سريعة.

وأشار الموقع الى أن أميليا بعد أن استدعت الإسعاف، قامت بإطعام شقيقتها الصغرى ايفي وتهدئتها، وقالت الأم إنها "فخورة جداً بتصرف اميليا المذهل".

وأكد الموقع أن الأم كانت تعاني من صداع وصعوبة في الرؤية في اليوم الذي فقدت فيه الوعي، وأوضحت أنها سقطت عن الدرج.