أطلقت بلدية مدينة بوكير جنوبي فرنسا اسم "بريكست" الذي يدل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على أحد شوارع المدينة.

وقال جوليان سانشيز، العضو في بلدية المدينة عن حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن مجلس البلدية قرر إطلاق اسم بريكست، على جزء من شارع "روبرت شومان".

وأضاف سانشيز: "قررنا إطلاق اسم بريكست على أحد الشوارع، تعبيرًا منا عن احترامنا للشعب البريطاني الذي استخدم حقوقه السيادية في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أن زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وصفت قرار البريطانيين في الخروج من الاتحاد بـ "انتصار الحرية"، وذلك عقب تصويت شعبي جرى في البلاد في يونيو/ حزيران الماضي.

وربرت شومان، تولى رئاسة الوزراء في فرنسا بين 1947-1948، ويعتبر من رواد فكر تأسيس الاتحاد الأوروبي.