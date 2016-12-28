تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مقطع فيديو حول ظاهرة غريبة من نوعها على أحد الشواطيء التايوانية.

ونشرت قناة "المجلة" على اليوتيوب فيديو لظاهرة الدموع الزرقاء، وهي ظاهرة تم ملاحظتها على الشواطئ التايوانية، وتحديدًا شواطئ جزر Matsu، وقد كانت كل التوقعات بشأن هذه الظاهرة هي أنها تنتج بسبب أحد أنواع التلوث في مياه البحر، ولكن على ما يبدو فإن التلوث لا علاقة له بهذا.

وبشأن الظاهرة هذه، قال بروفيسور في معهد البيئة البحرية في جامعة تايوان الوطنية بأن السبب الرئيسي للتوهج الأزرق على الشواطئ هو أحد أنواع الطحالب المضيئة.

وأوضح الفيديو أن هذه الطحالب المضيئة ظهرت في أماكن أخرى في أوقات سابقة غير هذه التي ظهرت في تايوان، مثل بلجيكا، وتحديدًا في قرية Zeebrugge على الساحل.