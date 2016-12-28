برايم أدامز: ارقد بسلام

مادونا: وداعاً صديقي العزيز

التون جون: أشعر بصدمة بالغة

أثار الإعلان عن وفاة المغني البريطاني جورج مايكل صاحب الكثير من الاغنيات الناجحة عالميا، بينها «فايث» و«كيرلس ويسبر»، سيلا من ردود الفعل التكريمية سواء أمام منزله في لندن او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد عثر على جورج مايكل ميتا في منزله الأحد لأسباب لاتزال مجهولة، عن سن 53 عاما بعد مسيرة فنية حافلة شابتها بعض المشكلات المتعلقة بتعاطي المخدرات والتعقيدات في الحياة العاطفية.

وقال وكيل اعمال المغني في بيان مساء الأحد «ببالغ الأسى، نؤكد أن ابننا وأخانا وصديقنا جورج توفي بسلام بمنزله في عيد الميلاد»، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

ونقلت مجلة «بيلبورد» عن مدير اعماله مايكل ليبمان قوله إن المغني وجد ممددا «على سريره بسلام» بعدما توفي بسبب نوبة قلبية.

أما الشرطة، فقد اشارت الى ان الوفاة ليست مريبة، موضحة أن جثة المغني ستخضع للتشريح لتحديد ملابسات موته.

وتوافد العشرات من محبي المغني البريطاني الى أمام منزله في لندن، حيث وضعوا بصمت الزهور والرسائل الوداعية وأضاؤوا الشموع تكريما لهذا الفنان الذي شكل ايقونة بالنسبة للمراهقين في الثمانينيات عندما كان عضوا في الثنائي الفني «وام!» قبل الانطلاق في مسيرة غنائية منفردة زاخرة بالنجاحات.

وقالت ماغز سوريل البالغة 60 عاما أمام المبنى الحجري لمنزل جورج مايكل «لم يكن مجرد مغن، كان فنانا ومؤلفا موسيقيا مذهلا».

اما لياندروس كاليسبيراس وهو رجل حليق الرأس، فقد قال بتأثر «بدأت الاستماع الى اغانيه في سن السادسة في غرفة شقيقي الأكبر».

كذلك شهدت وسائل التواصل الاجتماعي سيلا من الرسائل الوداعية لجورج مايكل من مشاهير أو اشخاص عاديين.

وكتب المغني البريطاني التون جون عبر «انستغرام»، «اشعر بصدمة بالغة. فقدت صديقا عزيزا هو الأكثر لطفا وسخاء، وفنانا لامعا. افكر في عائلته وكل محبيه».

وعلق نجم الروك الكندي براين أدامز عبر «تويتر» قائلا «ارقد بسلام جورج مايكل. اعجز عن تصديق ذلك. مغن مذهل ورجل رائع، رحلت باكرا جدا».

وكتبت المغنية مادونا عبر «انستغرام»، «وداعا يا صديقي! فنان كبير آخر يغادرنا. هل يمكن للعام 2016 أن يرحل عنا حالا؟».

وتأتي وفاة جورج مايكل في ختام سنة طويت خلالها صفحة اسماء كبيرة في عالم الغناء، بينهم ديفيد بووي في يناير وبرينس في ابريل.

وكتبت فرقة «دوران دوران» المعاصرة لـ «وام!» عبر حسابها الرسمي «2016 تطوي صفحة موهبة أخرى. كل الحب والتعاطف من جانبنا لعائلة جورج مايكل».

وعلق نجم كرة القدم البريطاني السابق غاري لينيكر عبر «تويتر»، «لا ليس جورج مايكل ايضا. موسيقي كبير آخر يغادرنا هذه السنة. آن للعام 2016 أن يرحل».

وقد تخطى جورج مايكل، واسمه الحقيقي يورغوس كيرياكوس بانايوتو، اصابته بالتهاب رئوي في نهاية العام 2011. وقد استدعت حالته اخضاعه للعناية المركزة بسبب خطورة الاصابة بالمكورات الرئوية التي عانى منها.

وقال مايكل بعد فترة علاجه في المستشفى «لقد كان أسوأ شهر في حياتي بكل معنى الكلمة، لكن حظي كبير حقا لأنني لا أزال موجودا».

وقد تراجع حضور جورج مايكل خلال السنوات الاخيرة على الساحة الفنية اذ كان يركز على الاعداد لألبوم غنائي مع المنتج البريطاني نوتي بوي. وكان من المقرر ايضا ان يصدر نجم البوب البريطاني المولود لأب قبرصي يوناني وأم انكليزية، فيلما وثائقيا عن سيرته الذاتية في العام 2017.

وتراجعت شعبية المغني في التسعينيات غير أنه عاد بقوة سنة 2004 مع البوم «بايشنس» الذي احتل المرتبة الاولى في المبيعات ببريطانيا.

وقد عانى جورج مايكل وهو صاحب اغنيات ضاربة كثيرة، بينها «كلوب تروبيكانا» و«لاست كريسمس» و«كيرلس ويسبر» و«فايث»، مشكلات متصلة بالإدمان على المخدرات (الحشيشة وكراك الكوكايين) والكحول في فترات سابقة. وقد اودع السجن لأربعة اسابيع في العام 2010 بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير الحشيشة والأدوية.

وقبل ثلاث سنوات، عثر عليه وهو فاقد للوعي داخل سيارته من نوع «مرسيدس» وأقر بتعاطيه المخدرات، إلا أنه أفلت من عقوبة السجن عبر أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية. وحكم عليه ايضا بالمنع من القيادة لعامين.