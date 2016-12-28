حافظ الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ستار وورز» (حرب النجوم) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الثاني لعرضه، على ما أظهرت أرقام مؤقتة لشركة «اكزيبيتر ريليشنز». وحقق «روغ وان: ايه ستار وورز ستوري»، 71.55 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع. وقد بلغ إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية 293 مليون دولار. وحل في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة «سينغ» الاستعراضي الغنائي مع أصوات عدد من نجوم هوليوود بينهم ماثيو ماكونوهي وريز ويذرسبون، حاصدا 35 مليون دولار.

وتلاه في المرتبة الثالثة فيلم «باسنجرز» الخيالي العلمي من بطولة چنيفر لورنس وكريس برات بدور رائدي فضاء يستيقظان فجأة من سبات عميق خلال رحلة فضائية، وحصد الفيلم 14.3 مليون دولار. واحتل المرتبة الرابعة فيلم «اساسنز كريد» حاصدا 10.3 ملايين دولار، وهو مقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل العنوان عينه.

وأعقبه في المرتبة الخامسة فيلم «واي هيم؟» عن خلاف بين والد وحبيب ابنته، حاصدا في الأسبوع الأول من عرضه في الصالات 9.8 ملايين دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «موانا» أربعة مراكز محتلا المرتبة السادسة مع إيرادات قدرها 6.5 ملايين دولار بعدما سيطر على إيرادات شباك التذاكر لثلاثة اسابيع، وبات اجمالي مداخيله 179.5 مليون دولار.