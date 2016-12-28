لقي شخصان حتفهما وأصيب 28 آخرون جراء خروج قطار عن مساره بالهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وانقلبت 15 عربة من عربات القطار على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة كانبور في ولاية أوتار براديش شمالي الهند حوالى الساعة 0520 صباحا

بالتوقيت المحلي (2350 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن حصيلة المصابين في الحادث بلغت 40 شخصا على الأقل.ولم يعرف بعد سبب الحادث، بحسب الصحيفة.

كان 142 شخصا قد لقوا حتفهم الشهر الماضي في حادث قطار قرب بوخرايان في ولاية أوتار براديش أيضا.